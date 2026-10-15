Bartın Amasra\'da rüzgarla 3 metrelik dalgalar oluştu, tekneler limana sığındı

Bartın Amasra'da rüzgarla 3 metrelik dalgalar oluştu, tekneler limana sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu ve balıkçılar denize açılamadı. Açıkta bekleyen çevre illere ait tekneler limana sığınırken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem alıyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi, tekneler limana sığındı.
Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu.
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.
Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Bazı vatandaşların dalgaları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı ilçede, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem alıyor.
Kaynak: AA
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