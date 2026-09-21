Bartın Amasra'daki kazada annesini kaybeden 3 aylık bebek 5 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bartın Amasra'daki kazada annesini kaybeden 3 aylık bebek 5 gün sonra hayatını kaybetti

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Bartın Amasra'da 16 Eylül'de meydana gelen kazada yaralanan 3 aylık bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un bebeği, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 16 Eylül'de otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan bebeği hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildiği kazada yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

16 Eylül'de H.Ç.K. (73) idaresindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki gelini Cansu Kocakurt (35) ile 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bartın Amasra'daki kazada annesini kaybeden 3 aylık bebek 5 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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