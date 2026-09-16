Bartın-Amasra yolunda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Bartın-Amasra yolu Kazpınarı Kavşağı'nda sabah saat 07.30 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi ve araç bir anda alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BARTIN- Amasra yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Bartın-Amasra yolu Kazpınarı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Sürücü, durdurduğu otomobilden çıkarken alevler bir anda aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye Bartın Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: DHA
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