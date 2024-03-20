Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Fırıncıoğlu, gece gündüz sahada vatandaşlarla esnafla buluştuklarını belirterek, "Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi halinde birlikte hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken vatandaşlarımızla istişare içerisinde olacağız. Hep birlikte Bartın'ı daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.