Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, esnafın kentin gelişmesinde önemli rol oynadığını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Fırıncıoğlu, vatandaşlarla istişare içerisinde olarak birlikte hizmet ve eser üreteceklerini ifade etti.

20.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde belediyenin çalışmalarını anlatan Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi.

Fırıncıoğlu, gece gündüz sahada vatandaşlarla esnafla buluştuklarını belirterek, "Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi halinde birlikte hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken vatandaşlarımızla istişare içerisinde olacağız. Hep birlikte Bartın'ı daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın, MHP, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:06 Emeklilerin beklediği adım atılıyor Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Emeklilerin beklediği adım atılıyor! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:14 Nelson Mandela’nın torunu ve Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor Nelson Mandela'nın torunu ve Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul'a geliyor
14:59 Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel ’Günün Hadisi’ yayınlandı Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel 'Günün Hadisi' yayınlandı
14:57 BioNTech’in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023’te 78 geriledi BioNTech'in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023'te %78 geriledi
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:00 Konteyner kentte çirkin olay Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi Konteyner kentte çirkin olay! Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi
13:43 Kate Middleton’ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası Kate Middleton'ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 16:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement