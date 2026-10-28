Bartın'da 10 kano ve 20 sporcu Cumhuriyet Bayramı için 6 kilometre kürek çekti - Son Dakika
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Bartın'da 10 kano ve 20 sporcu Cumhuriyet Bayramı için 6 kilometre kürek çekti

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Bartın\'da 10 kano ve 20 sporcu Cumhuriyet Bayramı için 6 kilometre kürek çekti
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Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bartın Valiliği ve BARÜ işbirliğiyle kano geçişi düzenlendi. 20 sporcunun 10 kano ile 6 kilometre kürek çektiği etkinlikte Bartın Irmağı için farkındalık oluşturulmak istendi.

Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kano Kulübü tarafından kano geçişi gerçekleştirildi.

Bartın Valiliği ve BARÜ tarafından Bartın Irmağı'nda gerçekleştirilen "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğine 20 sporcu katıldı.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Handan Yılmaz, gazetecilere, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmak için öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmayı istediklerini söyledi.

Yılmaz, "Toplam 10 kano ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bayram coşkusunu yaşarken aynı zamanda Bartın Irmağı için farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinden başlayan ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği kano geçişinde sporcular, 6 kilometrelik mesafede kürek çekti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıBartın ValiliğiGüncelBartınSporSon Dakika

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