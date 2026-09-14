Bartın'da 2 saatte metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü, yollar su altında kaldı
Bartın'da Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından etkili olan sağanak, kent merkezinde 2 saatte metrekareye 26,8 kilogram yağış bıraktı. Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük kara yollarında su birikintileri trafiği olumsuz etkilerken, bazı iş yerleri ve binaların bodrum katlarında su baskınları yaşandı.
BARTIN'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, trafik olumsuz etkilendi. Bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 2 saatte metrekareye 26,8 kilogram yağış düştü. Bartın- Zonguldak ve Bartın- Karabük kara yollarında oluşan su birikintileri nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilendi. Karayolları ekipleri, su biriken yollarda çalışma yaptı. Kent merkezinde tıkanan mazgallar nedeniyle bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yamaçlardan gelen yağmur suları ise bazı binaların bodrum katlarını doldurdu.
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