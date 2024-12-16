Bartın'da 5 çocuk annesi, 40 yıldır eşiyle örste demir dövüyor - Son Dakika
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Bartın'da 5 çocuk annesi, 40 yıldır eşiyle örste demir dövüyor

Bartın\'da 5 çocuk annesi, 40 yıldır eşiyle örste demir dövüyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Gülizar Camcı, evlendikten sonra eşiyle çalışmaya başladığı kayınbabasına ait atölyede 40 yıldır örse yatırdığı kızgın demirlerden tarım ve ormancılıkta kullanılan aletleri üretiyor.

16.12.2024 11:47
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Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Gülizar Camcı, evlendikten sonra eşiyle çalışmaya başladığı kayınbabasına ait atölyede 40 yıldır örse yatırdığı kızgın demirlerden tarım ve ormancılıkta kullanılan aletleri üretiyor.

Kumluca beldesinde evlenmesinin ardından evinin zemin katında kayınbabasına ait demirci dükkanında eşinin yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Camcı, bir süre sonra kalfalık yapabilecek hale geldi.

Kayınbabasının vefatı ve eşinin de dükkan dışındaki işlere gitmesi dolayısıyla bekleyen işlere el atan Camcı, zamanla demir dövme, kaynak ve tamirat işleri yapmaya başladı.

Aynı zamanda 5 çocuğunun ihtiyaçları ve eğitimleriyle ilgilenen Camcı, yıllardır 8 kilogram ağırlığındaki balyozla kömür ocağında ısıttığı demiri dövüp çapa, kazma ve balta gibi ürünler imal ediyor.

"İlk emekli maaşımı aldım"

64 yaşındaki 5 çocuk annesi Gülizar Camcı, AA muhabirine, 41 yıl önce eşi Ramazan Camcı ile evlendiğini, kayınbabasına yardım amacıyla girdiği atölyede bir süre çıraklık yaptığını anlattı.

Kayınbabasının rahatsızlanması üzerine demircilik işinde ustalığa uzanan bir yola girdiğini ve her gün eşiyle dükkanda demir dövdüğünü aktaran Camcı, yaptığı iş çok yorucu ve zor olmasına rağmen elinden geldiğince devam ettirmek istediğini söyledi.

Camcı, mesleğin kaybolmasını istemediğini dile getirerek, "Buradan yaptığım sigortayla 1 ay önce emekliliğimi hak ettim ve ilk emekli maaşımı da aldım. Çalışarak gelir elde etmeyi ve zorları başarmayı seviyorum." dedi.

İlk zamanlar zorlanmasına karşın hem kayınbabasının kendisine güvenmesi hem de işi sevmesinden dolayı dükkana gelen tüm işleri rahatlıkla yapabildiğine değinen Camcı, bölgede tarım ve ormancılık yaygın olduğu için çapa, kazma, balta gibi aletleri ürettiklerini belirtti.

Camcı, demircilik sayesinde 5 çocuğundan 3'ünün üniversiteyi bitirdiğini, birinin memur olduğunu, birinin de üniversiteye gittiğine değinerek, "İlk zamanlar etraftan 'Ramazan Usta eşini çalıştırıyor' diye söylentiler olduğu için kapıyı kapatarak çalıştım ama her şeyi aştım, kimsenin sözü umurumda olmadı. Eş de benim, iş de benim, geçinme de benim. Eşim burada kendisi çalışacak, zorlanacak da ben evde oturacak mıyım?" diye konuştu.

2014'te "Yılın Ahisi" seçildi

İlk zamanlar şaşıranların olduğunu ancak daha sonra insanların yaptığı işleri görünce kendisine güvendiğini vurgulayan Camcı, "Hatta eşim iş kazası geçirdi, eli alçıdaydı, o dönemde bile iş yerini kapatmadım, gelen müşterilerin işlerini gördüm. 64 yaşındayım, 5 çocuk annesiyim, 40 yıldır çalışıyorum. Ömrüm yettiğince, sağlığım el verdiğince çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Camcı, 2014 yılında "Yılın Ahisi" seçildiğini ve Kırşehir'de düzenlenen törenle ödülünü aldığını kaydetti.

Bu ödüle layık görülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Camcı, "Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi 2022'de külliyeye iftara davet etmişti. Orada Cumhurbaşkanı'mızla çok sıcak bir sohbetimiz oldu. Emeklerimin karşılığını alıyorum." dedi.

"Eşimle çalışmaktan gurur duyuyorum"

Ramazan Camcı da eşiyle çalışmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Eşinin evlendiklerinden bu yana hep yanında yer aldığını vurgulayan Camcı, "Hatta bu dükkandaki emeği benden daha fazladır. Özellikle çocukların okul dönemlerinde hem yemeleri, giyimleriyle ilgilenir, ev işlerini halleder hem de gün boyu burada demir döverdi." diye konuştu.

Camcı, "Bir gün olsun da 'ben yoruluyorum' demedi. Her işi beraber sırtlandığımız, işte de evde de birbirimize yardımcı olduğumuz için birbirimize bağlılığımız daha güçlü oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çocuk, Tarım, Son Dakika

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