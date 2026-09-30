Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

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Bartın\'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kent merkezindeki bir adreste yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı, AFAD ölçümlerinde olumsuzluğa rastlanmadı; maddenin yanıcı veya patlayıcı olmadığı değerlendirildi.

Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce saha ve analiz çalışmaları kapsamında kent merkezinde zanlı A.B'ye ait adres ve eklentilerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

AFAD personelince maddenin insan sağlığı açısından radyasyon riski bulunup bulunmadığının tespitine yönelik yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba imha ekipleri de maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığını değerlendirdi.

Şüpheliler A.B, S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaGüncelBartınAFADSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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