Bartın'da Beton Silobasında Patlama: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bartın'da Beton Silobasında Patlama: 1 Ölü

Bartın\'da Beton Silobasında Patlama: 1 Ölü
18.10.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çimento boşaltımı sırasında beton silobasında patlama meydana geldi, şoför Yaşar Caner hayatını kaybetti.

Bartın'da, çimento boşaltımı sırasında beton silobasında yaşanan patlama sonucu sürücü Yaşar Caner (38) hayatını kaybetti.

Bartın'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde çimento fabrikasında şoför olarak çalışan Yaşar Caner, beton silobasıyla Bartın-Arıt kara yolu inşaat sahasına çimento boşalttığı sırada, basınçlı havanın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

FABRİKADA PATLAMA! BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silobastaki patlamanın şiddetiyle fırlayarak zemine düşen Caner, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Caner'i Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Caner, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bartın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Beton Silobasında Patlama: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat’tan ilginç açıklama Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama
Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı
Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım
Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu

22:00
Galatasaray’da Leroy Sane’nin gecesi
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi
21:32
RAMS Başakşehir’in golü VAR’a takıldı
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı
20:13
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
20:11
Sergen Yalçın’ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
18:43
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu’ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
18:13
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 22:16:38. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Beton Silobasında Patlama: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.