Bartın\'da Beton Silobasında Patlama: 1 Ölü

Bartın'da, çimento boşaltımı sırasında beton silobasında yaşanan patlama sonucu sürücü Yaşar Caner (38) hayatını kaybetti.

Bartın'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Epçilerkadı köyünde çimento fabrikasında şoför olarak çalışan Yaşar Caner, beton silobasıyla Bartın-Arıt kara yolu inşaat sahasına çimento boşalttığı sırada, basınçlı havanın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

FABRİKADA PATLAMA! BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silobastaki patlamanın şiddetiyle fırlayarak zemine düşen Caner, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Caner'i Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Caner, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.