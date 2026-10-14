Bartın'da bisikletli çocuğa otomobil çarptı, kaza kamerada, çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da bisikletli çocuğa otomobil çarptı, kaza kamerada, çocuk yaralandı

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Bartın\'da bisikletli çocuğa otomobil çarptı, kaza kamerada, çocuk yaralandı
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Bartın'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı; savrulan çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk tedaviye alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, otomobil çarptı. Savrulan çocuk yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğa, olay yerinden geçen vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocuğun yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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