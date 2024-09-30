Bartın'da Çöp Dökme Skandalı

Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın İnkumu'nda yola tonlarca çöp dökenlerle ilgili araştırma yapıldığını, çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Bartın İl Müdürlüğü ekiplerimizce, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır."