Bartın'da fındık işçilerini taşıyan tarım aracı devrildi, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı
Bartın'ın Özbaşı köyünde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tarladan dönüşte devrildi. 1'i çocuk 8 kişi yaralandı, yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BARTIN (AA) Bartın'da fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Özbaşı köyünde fındık işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım aracı, tarladan dönüş yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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