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Bartın'da fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bartın'da fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Fırtına sebebiyle birçok evin çatısı uçtu ve vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Bartın\'da fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
23.12.2023 - 19:25,
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Bartın'da fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, otomobilde hasara yol açan ağacı dallarını keserek aracın üzerinden kaldırdı.

Fırtına sebebiyle ilçe ve kent merkezindeki bazı kafeteryalar ve evlerin, köylerde de yaklaşık 10 evin çatısı uçtu.

İlçede belediye hoparlöründen yapılan anonsta fırtına nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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