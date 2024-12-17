Bartın'da Heyelan Köy Yolunu Kapattı

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Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Dorucaşahinci köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki köyün Demirören Mahallesi yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda gerekli güvenlik tedbirlerini alındı, AFAD ekipleri de incelemede bulundu.

Köyün mahallelerine ulaşım sağlanan yolun kapanmasının adından İl Özel İdaresi ekiplerince yolun açılması için çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve çamuru temizlemeyen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Öte yandan toprak yığınlarının evinin önüne kadar ulaştığı Ramazan Bayrak'ın evi, herhangi bir zarar olmaması nedeniyle tahliye edilmedi.