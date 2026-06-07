Bartın'da Hurda Deposunda Yangın - Son Dakika
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Bartın'da Hurda Deposunda Yangın

Bartın\'da Hurda Deposunda Yangın
07.06.2026 12:25
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Gölbucağı'ndaki hurda depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, inceleme başlatıldı.

BARTIN'da hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Gölbucağı Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde bulunan hurda deposunda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depoda hasar oluşan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Güncel, Bartın, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

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