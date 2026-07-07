Bartın'da kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen iki çocuğun yardımına cankurtaran ekipleri yetişti.
Güzelcehisar sahilinde kanoyla denize açılan 15 yaşlarındaki iki çocuk, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.
Çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı cankurtaran ekipleri, kısa sürede ulaştıkları çocukları güvenli şekilde sahil şeridine çıkardı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen çocuklar, ailelerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Kano Faciası: Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika
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