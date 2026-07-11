Bartın'da Kestane Balı Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Bartın'da Kestane Balı Hasadı Yapıldı

Bartın\'da Kestane Balı Hasadı Yapıldı
11.07.2026 14:46
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 270 arılı kovanla kestane balı hasadı gerçekleştirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde kestane balı hasadı gerçekleştirildi.

Kumluca beldesindeki Kirsinler köyü Bal Ormanı'nda düzenlenen programda, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından üreticilere tahsis edilen alandaki 270 arılı kovandan yılın ilk kestane balı sağımı yapıldı.

Programda konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kentin yüzde 59'unun ormanlarla kaplı olduğunu, kestanenin de orman ürünleri içerisinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Arslan, Bartın'da yaklaşık 40 bin kovanla yılda 360 ton kestane balı üretildiğini belirterek, "Kumluca'nın Kirsinler bölgesi ise bu üretimin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Bölgenin yüksek rakımlı olması nedeniyle sezonun ilk sağımını burada gerçekleştirdik. Üreticilerimize bereketli hasat dönemi diliyorum." dedi.

Kirsinler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Akyüz de Orman İşletme Müdürlüğünce bal üreticileri için tahsis edilen bal ormanına arıları mayısta taşıdıklarını, haziran sonunda bal akımının tamamlandığını, temmuzda ise hasadın gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yaban hayatının bulunduğu bölgede kovanların korunması için çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Akyüz, arıcılığın yoğun emek ve sabır gerektiren üretim alanı olduğunu ifade etti.

Akyüz, kestane balının kalitesini artırmak ve üretimi ortak çatı altında geliştirmek amacıyla kooperatifi kurduklarını dile getirerek, Bal Ormanı'nın hem üretime hem de bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Hasat programına, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Atnen Aydoğan, il ve ilçe protokolü, arı yetiştiricileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bartın, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Kestane Balı Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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