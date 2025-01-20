Bartın\'da Öğrenci Yurtlarının Su Sorunu Çözüldü

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Öğrenci yurtlarının su sorunu çözüldü

BARTIN - Bartın'da Çeşmi Cihan Öğrenci Yurdununbyaşadığı su sıkıntısı yeni yapılan isale hattı ile çözüldü.

Bartın Çeşmi Cihan Öğrenci Yurdu'nda yaşanan ve öğrencilerin zaman zaman eylem yaptığı su sorunu 8 bin 550 metrelik su isale hattı yapılarak çözüme kavuşturuldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülte Binası yanına yapılan depolama tesisi ve su nakik şebekesinde ilk suyu ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan, üniversite öğrencileri ile çalışan personel tarafından verildi.

Pogramda konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, öğrencilerin su sorunun çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yeni su isale hattının tüm bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Öğrenciler de Vali Arslan ve beraberindeki protokole teşekkür etti.

Programa Bartın Ünivrrsitesi Rektörü Prof Dr. Orhan Uzun ile kent protokolü de katıldı.