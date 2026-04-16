Bartın\'da Öğrencilerden Anlamlı Hediye: Çikolatalara Yazılan Destek Mesajları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, mezun oldukları Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerine destek mesajları yazılı çikolatalar hediye etti. Çikolatalara 'Biz susmayı değil, güzel bir teşekkür etmeyi seçtik hocam' gibi anlamlı mesajlar yazan öğrencilerin bu davranışı, öğretmenler tarafından sosyal medyada paylaşılarak takdir gördü.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, mezun oldukları ilkokul öğretmenlerine destek mesajlarının yazılı olduğu çikolatalar hediye etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar sonrasında Kumluca Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri mezun oldukları Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli öğretmenlere çikolatalara destek mesajları yazarak hediye verdi. Öğrenciler, çikolataların üzerine, 'Biz susmayı değil, güzel bir teşekkür etmeyi seçtik hocam', ' Bugün destek yarın umut olur', 'Hep birlikte ayağa kalkacağız' şeklinde yazılar yazarak öğretmenlerine hediye etti. Öğrencilerin bu anlamlı davranışı üzerine öğretmenlerde sanal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşarak, öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:32:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.