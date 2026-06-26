Bartın'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gürgenpınarı mevkisinde C.Ö'nün (20) kullandığı 34 FUJ 761 plakalı motosiklet, Z.Ç'nin kullandığı 74 BN 660 plakalı otomobil ile çarpıştı.?

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.?

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.T.K. (17) ile otomobildeki M.M.Ç. (18) yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü C.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.