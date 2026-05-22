Bartın\'da Sağanak Yağış Taşkına Neden Oldu

22.05.2026 10:33
Bartın Irmağı'nda su seviyesi 2 metre yükseldi, 15 ev ve iş yeri su altında kaldı.

BARTIN'da sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın su seviyesi, 2 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı, su altında kaldı.

Kentte dün öğle saatlerinden sonra 3 saatte metrekareye 44,8 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 2 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı, su altında kaldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

15 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Dün kent genelinde etkili olan sağanakla birlikte İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne 27 su baskını ihbarı yapılırken, Bartın, Amasra ve Kozcağız beldelerinde 5 kara yolu, Kozcağız ve Terkehalliller köyünde 15 ev ve iş yerinde su baskını yaşandığı belirtildi. Ayrıca mahsur kalan 32 kişinin AFAD, UMKE, İtfaiye ve Özel idare ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

