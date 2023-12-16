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Bartın'da Şap Hastalığı Nedeniyle 12 Köye Hayvan Giriş-Çıkışı Kısıtlandı - Son Dakika
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Bartın'da Şap Hastalığı Nedeniyle 12 Köye Hayvan Giriş-Çıkışı Kısıtlandı

Bartın'ın Epçilerkadı köyünde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 12 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Ayrıca, 39 köyde de tedbir amaçlı gözetim bölgesi oluşturuldu.

Bartın\'da Şap Hastalığı Nedeniyle 12 Köye Hayvan Giriş-Çıkışı Kısıtlandı
16.12.2023 - 12:45,
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Bartın'da görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

Merkez ilçeye bağlı Epçilerkadı köyünde bir hayvanda şap hastalığına rastlanması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü karantina uygulaması başlattı.

Bölgede çalışma yaparak tedbir alan ekipler, Epçilerkadı, Akçalı, Alibaş, Çukurbük, Epçiler, Fırınlı, Gürpınar, Hasanlar, Kabagöz, Kaşbaşı, Tabanözü ve Serdar köylerine geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.

Öte yandan 39 köyde de tedbir amaçlı gözetim bölgesi oluşturuldu.

Kaynak: AA
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Bartın, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Şap Hastalığı Nedeniyle 12 Köye Hayvan Giriş-Çıkışı Kısıtlandı - Son Dakika
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