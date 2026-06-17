Bartın'da Sebze Hali Yangını - Son Dakika
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Bartın'da Sebze Hali Yangını

17.06.2026 16:14
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Bartın'daki sebze ve meyve halindeki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

BARTIN'da belediyeye ait sebze ve meyve halinde bulunan plastik ve ahşap paletlerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi Belediye Sebze ve Meyve Hali'nde, aat 13.00 sıralarında plastik kasalar ile ahşap paletlerin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Bartın, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Sebze Hali Yangını - Son Dakika

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