Bartın'da Sebze Hali Yangını

BARTIN'da belediyeye ait sebze ve meyve halinde bulunan plastik ve ahşap paletlerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi Belediye Sebze ve Meyve Hali'nde, aat 13.00 sıralarında plastik kasalar ile ahşap paletlerin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,