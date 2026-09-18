Bartın\'da Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş\'un devre arkadaşları, öğrencilere kitap ve oyuncak verdi

Bartınlı Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş'un devre arkadaşlarının oluşturduğu 1985 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, şehidin adını taşıyan ilkokuldaki öğrencilere kitap, oyuncak ve zihin geliştirici oyunlar hediye edildi.

Gölbucağı Mahallesi'ndeki Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu'nda düzenlenen programa, Bartın Vali Yardımcısı Emre Yeşilbaş, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, 1985 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Murat Özkan ve yönetim kurulu üyeleri ile şehit Aydoğmuş'un ailesi katıldı.

Programda konuşan Aşcı, şehitlerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için gösterdiği fedakarlığın önemine dikkati çekerek, "Bu ülkede rahat nefes alabiliyorsak, yaşayabiliyorsak, ezanlar okunuyorsa bu topraklar için hiç düşünmeden canını veren şehitlerimiz sayesindedir." dedi.

Dernek Başkanı Özkan da şehit Aydoğmuş ile 4 yıl devre arkadaşlığı yaptığını söyledi.

Aydoğmuş ile ilgili anılarının her zaman canlı olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Biz, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı için ömür geçirdik, yemin ettik ve yeminimizin gereğini yaptık. Aydın da gereğini yaptı, onun ve ailesinin fedakarlıkları hepimizin bu güzel vatanda nefes almasını sağlıyor."

Türkiye'nin farklı illerinde 20 devre arkadaşlarının şehit olduğunu aktaran Özkan, şehitlerinin hatıralarını yaşatmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özkan, Şehit Aydoğmuş'un adının yaşatıldığı okulda öğrencilerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"1985 Kara Harp Okulu Mezunu arkadaşlarımızın katkısıyla, şehit arkadaşımız Aydın Aydoğmuş'un adının yaşatıldığı okuldaki öğrencilerimize kitap, oyuncak ve zihin geliştirici oyunlar aldık. Bugün de bunları okulumuza takdim etmek istedik."

Şehit babası Rahmi Aydoğmuş da oğlunun devre arkadaşlarının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Her yıl anmalarına katılırlar, her vesileyle yanımızda olurlar. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere kitap, oyuncak ve zihin geliştirici oyunlar hediye edildi.

Programın sonunda okul yönetimince şehit Aydoğmuş'un ailesine plaket verildi.

Aydoğmuş, 6 Mart 1994'te Şırnak sınırları içerisinde teröristlerle girilen silahlı çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 9 Nisan 1994'te şehit olmuştu.