Bartın\'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Tehlike Saçtı

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BARTIN'da, kara yolunda ters şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları, yoldaki başka sürücüler, cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Bartın- Karabük kara yolu Esentepe Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine doğru, yaklaşık 300 metre, ters şeritte ilerleyen sürücü, diğer şeritteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin selektör yapıp uyardığı görüldü. Trafikteki sürücülerin ihbarıyla, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile otomobilin plakası ve sürücünün kimliğini tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.