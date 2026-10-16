Bartın\'da tırla çarpışan minibüste yaralanan 23 yaşındaki kişi Karabük\'te defnedildi

Bartın'da 28 Eylül'de tır ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 23 yaşındaki Merve Yurdakul'un cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında meydana gelen kazada yaralanan Yurdakul, tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Memleketi Karabük'e getirilen Yurdakul'un naaşı, Kurtuluş Mahallesi Yukarı Doğantepe Camisi'nde kılınan namazın ardından Kapullu Mezarlığı'nda defnedildi.

İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır, 28 Eylül'de Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı minibüsle çarpışmış, sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.