Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 kişi ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 14 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda belirlenen 23 ikamet, 3 iş yeri ve 2 araçta arama yapılmış, 17 şüpheli yakalanmıştı.
Aramalarda yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 58,43 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 hassas terazi, 49,25 gram peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı ile narkotik madde kullanma aparatları, tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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