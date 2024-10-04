Bartın'da Vahşi Depolama Sorunu - Son Dakika
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Bartın'da Vahşi Depolama Sorunu

Bartın\'da Vahşi Depolama Sorunu

Bartın'da dolan vahşi çöp alanı nedeniyle yolda biriken çöpler iş makineleriyle temizleniyor.

04.10.2024 12:49
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Bartın'ın katı atıklarının toplandığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle yola dökülen çöpler, iş makineleriyle toplanıyor.

Karasu köyü İnkumu tatil beldesi tepesinde bulunan, kent merkezi ile ilçe ve beldeler olmak üzere 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle, bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda oluşan çöp yığınlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolu kapatan ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınları, İl Özel İdaresi ve Bartın Belediyesi ekiplerince kepçelerle kamyonlara yüklenip, yeniden yer açılarak uygun hale getirilen vahşi depolama alanına götürülüyor.

Bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplerle ilgili yapılan inceleme sonucunda, İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Çevre, Tatil, Son Dakika

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