Bartın'da Yangın: 3 Yaralı

Bartın\'da Yangın: 3 Yaralı
18.02.2026 09:59
Bartın'da çıkan yangında 2 kişinin kolları yandı, 1 çocuk dumandan etkilendi. 3 kişi hastanede.

BARTIN'da 2 katlı evde çıkan yangında 2 kişinin kollarında yanık oluştu, 1 çocuk dumandan etkilendi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çeştepe köyünde K.K.'ye (52) ait 2 katlı betonarme evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Oturma odasındaki sobadan kıvılcımlar, halıya sıçradı. Bir anda alev ve duman içinde kalan evde yaşayan K.K. ve N.K.'nin (23) kollarında yanık oluştu, N.K. (13) ise dumandan etkilendi. Evdeki 3 kişi dışarıya çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. K.K., N.K. ve N.K., ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

