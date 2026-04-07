Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Tutuklama

Bartın\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Tutuklama
07.04.2026 15:37
Bartın merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 18'i tutuklandı.

BARTIN merkezli 15 ilde yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere temin edilen banka hesapları ve GSM hatlarının, yurt dışında bulunan suç örgütü yapılanmasına aktararak suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkardığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere temin edilen banka hesapları ve GSM hatlarının, yurt dışında bulunan suç örgütü yapılanmasına aktararak suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkardığı belirlenen suç örgütünün lideri yakalandı ve 1 Nisan'da tutuklandı.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından 3 Nisan'da Bartın merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Trabzon, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 şüpheli, '7258 sayılı kanuna muhalefet ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 18 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bartın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
Advertisement
