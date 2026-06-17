BARTIN\'da Yunus Polisi Motosiklet Kazası

BARTIN'da kavşakta devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı. Kaza, trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus polislerinin bulunduğu motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada devrildi. Motosikletteki 2 yunus polisi savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki polis memuru tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, kavşaktaki ışıklarda bekleyen aracın kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.