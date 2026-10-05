Bartın'da yunus ve balık sürüsü 80 milyon yıllık lav sütunları önünde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da yunus ve balık sürüsü 80 milyon yıllık lav sütunları önünde görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde kıyıya yakın ilerleyen yunuslara balık sürüsü eşlik etti ve bu anlar 80 milyon yıllık lav sütunlarının önünde görüntülendi. Sahildeki vatandaşlar kısa süren bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Bartın'da denizdeki yunus ve balık sürüsünün oluşturduğu görüntüler adeta açık hava gösterisine dönüştü.

Güzelcehisar sahilinde kıyıya yakın noktada ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak peş peşe görüntülenirken, balık sürüsü de bu hareketliliğe eşlik etti.

80 milyon yıllık geçmişe sahip lav sütunlarının eşsiz manzarası önünde gerçekleşen bu hareketlilik, Güzelcehisar'ın doğal güzellikleriyle deniz yaşamını aynı karede buluşturdu.

Yunusların su yüzeyindeki hareketleriyle balık sürüsünün oluşturduğu görüntüler, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlar, kısa süren bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.

Güneşin deniz yüzeyinde oluşturduğu ışıltı eşliğinde görüntülenen yunus ve balık sürüsü, doğanın sunduğu renkli manzaralara bir yenisini ekledi.

Kaynak: AA
HayvanlarBartınGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:38
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:07
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 19:04:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın'da yunus ve balık sürüsü 80 milyon yıllık lav sütunları önünde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei