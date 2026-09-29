Bartın'daki kazada ölen minibüs sürücüsü Safranbolu'da son yolculuğuna uğurlandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden minibüs sürücüsü, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada tır sürücüsü ile 10 kişi yaralanmıştı.
Bartın'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında meydana gelen kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir'in (53) cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.
Safranbolu Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Özdemir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Özdemir'in naaşı, Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır, dün Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı minibüsle çarpışmış, sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazada tır sürücüsü ile 10 kişi yaralanmıştı.
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