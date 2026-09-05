Bartın Güzelcehisar'da park halindeki otomobil alev aldı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bartın Güzelcehisar'da park halindeki otomobil alev aldı, kullanılamaz hale geldi

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Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki park alanında bir otomobilin motor kısmında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler aracı sardı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi; çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

BARTIN'ın Güzelcehisar sahilinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Güzelcehisar sahilindeki park alanında bir otomobilin motor kısmında saat 15.00 sıralarında duman yükseldi. Alevler bir anda aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye Bartın Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

İtfaiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Güzelcehisar'da park halindeki otomobil alev aldı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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