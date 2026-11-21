BARTIN'da sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen ırmakta ağaçta mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde 4 gündür etkili olan sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın debisi 3 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi Çağlayan Piknik Alanı'nda bir köpek, su seviyesi yükselen ırmaktaki bir ağaçta mahsur kaldı. Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaca uzattıkları merdivenle köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, kontrol edilmek üzere veterinere teslim edildi.