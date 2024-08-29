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Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından şehrin turizm potansiyelinin geliştirilmesini amacıyla Bartın Irmağı'nda su sporları rotaları oluşturuluyor.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Ceyhun'un, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan "Turizm Odaklı Olarak Bartın Irmağı'nın Su Sporlarına Uygun Rotalarının Belirlenmesi" başlıklı projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

BARÜ Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman, Dr. Öğretim Üyesi Sevim Handan Yılmaz ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Hande Uyar Oğuz'un da yer aldığı projeyle Bartın Irmağı'nda yapılabilecek su sporlarına yönelik potansiyel araştırılıyor.

Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesinde kano, kayak, kürek, dalış gibi su sporlarının geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Bartın Irmağı'ndaki su sporu faaliyetlerine uygun fiziki alanlar, alanında uzman kişiler tarafından incelenerek su sporları için rotalar belirleniyor.

Bölgede su sporları alanında kamu özel sektör işbirliğinin gelişmesine öncülük etmesi beklenen projede teknik çalışmalar Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü ve akarsu güvenlik uzmanı Gürkan Köse'nin önderliğinde uzman ekiple yürütülüyor.

Bartın Irmağı'nın Çağlayan bölgesinde başlayan çalışmalar, Orduyeri ve Yalı bölgelerini de içine alarak Boğaz mevkisine kadar uzanan geniş bir bölgede yapılıyor. Yaklaşık 15 kilometrelik bir alan çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilip koordinatlarla haritalandırılıyor.

"Bölgenin her alanda sürdürülebilir gelişimi için çaba gösteriyoruz"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gazetecilere, sürdürülebilir turizm faaliyetleriyle bölgesel kalkınma dinamiklerine katkı sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bartın'dan başlayarak bölgenin her alanda sürdürülebilir gelişimi için çaba gösterdiklerini belirten Uzun, "Gerçekleştirdiğimiz kamu üniversite sanayi işbirlikleriyle bölgesel dinamiklere odaklanıyor, bilimsel bilgiyi sektörün pratikleriyle birleştirerek çeşitli projeler hayata geçiyoruz. BAKKA tarafından desteklenmeye değer bulunan projeyle çevreyi koruyan, alternatif ve sürdürülebilir turizm çeşidi olan ekoturizme yönelik stratejilerimizi de adım adım ilerletiyoruz." ifadelerini kullandı.