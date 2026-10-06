Bartın-Karabük yolundaki 9 kilometrelik ağaç tünel her mevsim farklı güzellik sunuyor - Son Dakika
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Bartın-Karabük yolundaki 9 kilometrelik ağaç tünel her mevsim farklı güzellik sunuyor

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Bartın-Karabük yolunun 9 kilometrelik bölümünde ağaç dallarının yolu kapatmasıyla oluşan ağaç tünel, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. 2009'da 1'inci derece SİT, 2019'da ise korunması gereken özel alan ilan edilen yol, Safranbolu ile Amasra arasında köprü işlevi görüyor.

BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan, ağaç dallarının yolun üzerini kapatmasıyla oluşan tünel, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bartın'da iki tarafı ağaçlarla çevrili kara yolunda yolculuk yapanlar, doğanın içinde keyifli bir güzergahtan geçiyor. Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabve'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarihi güzellikler ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevi üstleniyor. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019'da bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi. Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, sağlı sollu sıralanan ağaçları ve doğal dokusuyla her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, bölgeden geçenlerin ilgisini çekiyor. Yol boyunca sıralanan kavlak ağaçları da güzergaha ayrı bir güzellik katıyor. Sonbaharla birlikte yol üzerindeki ağaçlar sararmaya başladı.

'AĞAÇ TÜNEL YOLA İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR'

Ağaç tünelin girişinde 8 yıldır odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (68), "Bu sene Amasra ve Safranbolu'da turizm sezonunun iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Buradan geçen araç sayısı oldukça fazlaydı, yurt dışından da gelen çok oldu. Amasra ve Safranbolu'nun turizme katkısı sayesinde bu yolun ilerleyen dönemlerde daha popüler olacağını görüyoruz. Ağaç tünel yola ilgi her geçen yıl artıyor. Buraya yaz ayında gelenler yemyeşil bir manzarayla, sonbaharda yaprakların sararmasıyla, ilkbaharda yaprakların yeşermesiyle, kış ayında ise kar tünelini andıran manzaralarla karşılaşıyorlar. Kısacası buraya her mevsim çok fazla gelen oluyor. Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar da geliyor. Amasra'da deniz fotoğrafı çektirenler, Safranbolu'da tarihi evlerin fotoğraflarını ve ağaç tünel yolda çekilen fotoğrafları da ekleyerek güzel bir tur yapmış oluyor. Buraya Hatay'dan, Adana'dan, Samsun'dan gelen gelin ve damatlar var" dedi.

Kaynak: DHA
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