Bartın Karainler\'de kaçak define kazısı yapan 5 şüpheli jandarmaya suçüstü yakalandı

Bartın Karainler'de kaçak define kazısı yapan 5 şüpheli jandarmaya suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da Karainler köyünde kaçak define kazısı yaptığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince kazı sırasında suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki jeneratör, kazma, balta ve hiltiye el konuldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BARTIN'da kaçak define kazısı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karainler köyünde 5 kişinin kaçak kazı yapıp, define aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında jeneratör, kazma, balta ve hiltiye el konuldu. Şüphelilerin ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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