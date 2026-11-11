Bartın Kızılelma'da 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bartın Kızılelma'da 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Bartın Kızılelma\'da 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Bartın'ın Kızılelma köyü Karahasan Mahallesi'nde dün gece 2 katlı bir evin bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken itfaiye ekipleri yangını 1,5 saatte söndürdü; ev kullanılamaz hale geldi ve soruşturma başlatıldı.

Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kızılelma köyü Karahasan Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Cihan Demirhan'a (56) ait 2 katlı evin bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Demirhan, birlikte yaşadığı annesi Kadın Demirhan (78) ile evden çıkmayı başardı. Alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1,5 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA
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