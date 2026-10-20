Bartın Kozcağız'da köprü altında ölü bulunan berber Murat Barışık başından vurulmuş - Son Dakika
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Bartın Kozcağız'da köprü altında ölü bulunan berber Murat Barışık başından vurulmuş

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Bartın Kozcağız\'da köprü altında ölü bulunan berber Murat Barışık başından vurulmuş
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde berber Murat Barışık (35), Ustaoğlu köyündeki köprünün altında dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma fail ya da failleri ararken Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde berber Murat Barışık (35), dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bugün saat 14.00 sıralarında beldenin Ustaoğlu köyünde köprüden geçen vatandaşlar, köprü üzerinde kan izleri görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabancayla başının arka tarafından bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın fail ya da faillerini bulmak için çalışma başlattı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaJandarmaKozcağızOlaylarBartınGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bartın Kozcağız'da köprü altında ölü bulunan berber Murat Barışık başından vurulmuş - Son Dakika
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