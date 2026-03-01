Bartın Limanı\'nda Kuru Yük Gemisi Kazası

BARTIN Limanı'nda bir kuru yük gemisi yanaştığı sırada başka bir kuru yük gemisine çarptı. Kazada 2 gemide de hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limana yanaşmaya çalışan 'North Moon" isimli gemi makine arızası nedeniyle, liman içinde demirli bulunan kuru yük gemisi 'Gold Lucky' isimli gemiye çaptı. Yaşanan kazada herhangi yaralanma olmazken, gemilerde hasar oluştu. Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.