Bartın Üniversitesi öğrencileri görme engellilere spor branşlarını tanıtan sesli kitap yayımladı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi öğrencileri görme engellilere spor branşlarını tanıtan sesli kitap yayımladı

Bartın Üniversitesi öğrencileri görme engellilere spor branşlarını tanıtan sesli kitap yayımladı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, görme engelli bireylere yönelik spor branşlarının tanıtıldığı 'Görme Engelliler için Sesli Spor Kitabı'nı yayımladı. Kitapta, Türkiye'deki spor federasyonlarının internet sitelerinden ve çeşitli kaynaklardan derlenen 27 farklı spor dalı hakkında bilgilere yer verildi. Proje, özel gereksinimli bireylerin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

10.05.2024 17:23
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, görme engelli bireylere yönelik spor branşlarının tanıtıldığı "Görme Engelliler için Sesli Spor Kitabı"nı yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak danışmanlığında öğrenciler, Engelliler Haftası öncesinde kitabı yayımlayarak önemli bir çalışmaya imza attı.

Projede, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı öğrencileri Aynur Polat, Aysel Ormantepe, Ertuğrul Kağan Uluğ, Esra Çelik, Fırat Özdoğan, Kanber Umut Kandemir, Mehmet Gazi Öztürk ve Nevra Akçakoca yer aldı.

"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Sarıkabak editörlüğünde hazırlanan sesli kitapta, Türkiye'deki spor federasyonlarının internet sitelerinden ve çeşitli kaynaklardan derlenen 27 farklı spor dalı hakkında bilgilere yer verildi.

Sarıkabak, projenin uzun süren hazırlık, ses kaydı, montaj ve yayımlama aşamalarının tamamlanmasında birçok kişinin emek verdiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise özel gereksinimli bireylerin bilgiye erişimlerini kolaylaştırarak onlara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Engelliler, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

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