Bartın Üniversitesi Öğrencileri İhtiyaç Fazlası Giysilerden Oyuncak Yaptı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi Öğrencileri İhtiyaç Fazlası Giysilerden Oyuncak Yaptı

Bartın Üniversitesi Öğrencileri İhtiyaç Fazlası Giysilerden Oyuncak Yaptı

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 'Giysilerin Yeniden Hayat Bulsun' projesi kapsamında ihtiyaç fazlası giysilerden oyuncaklar yaparak çocuklara hediye etti. Proje, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmelerine ve çevre bilinciyle daha sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmalarına olanak sağlıyor.

06.06.2024 14:35
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Bartın'da üniversite öğrencileri, ihtiyaç fazlası giysilerden yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye etti.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulunda hayata geçirilen "Giysilerin Yeniden Hayat Bulsun" projesi kapsamında toplanan giysilerden kullanılabilir olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, kullanılamayacak haldekilerden Ulus MYO Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri oyuncak yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından anaokulu ziyaret edilerek oyuncaklar dağıtıldı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner, gazetecilere, öğrenci odaklı sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Üniversitelerin bilgi üreten ve aktaran kurumlardan öte toplumla etkileşim halinde olan dinamik yapılar olduğunu belirten Güner, "Projeler, öğrencilerin kazanımlarını pratiğe dökmelerine, aynı zamanda topluma katkıda bulunmalarına ve farkındalık yaratmalarına olanak tanır. Toplumsal dayanışma ve çevre bilinciyle daha yaşanabilir bir dünya için bu tür projelerin yürütülmesi, geleceğimiz için umut verici." ifadelerini kullandı.

Projenin yürütücüsü Giyim Üretim Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Halide Akkuş, projenin ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken israfı önleyerek sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmayı amaçladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Bartın, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi Öğrencileri İhtiyaç Fazlası Giysilerden Oyuncak Yaptı - Son Dakika

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