Bartın Valisi Nurtaç Arslan, SMMMO ve Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, SMMMO ve Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, SMMMO ve Polis Emeklileri Derneği\'ni ziyaret etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesini ziyaret etti. Vali Arslan, SMMMO Başkanı Tuncay Maden ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Polis Emeklileri Derneği'ni de ziyaret eden Vali Arslan, Başkan Mustafa Erkan Algül ve dernek üyeleriyle sohbet etti. İl Müftülüğü ise Kur'an kursları ve camilerde görev yapacak personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenledi. İl Müftüsü Ömer Keskin, seminerde çocuklara Allah'ı sevdirmenin önemine vurgu yaparak, görevlerini yaparak sevileceklerini belirtti.

04.06.2024 16:11
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Bartın SMMMO Başkanı Tuncay Maden ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Vali Arslan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Maden de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesini de ziyaret eden Arslan, Başkan Mustafa Erkan Algül, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle sohbet etti.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Arslan, kolaylıklar diledi.

-İl Müftülüğü seminer düzenledi

Bartın İl Müftülüğü, Kur'an kursları ve camilerde görev yapacak personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Ömer Keskin, Kültür Merkezi'ndeki seminerde, birinci vazifelerinin Allah'ı, çocuklara sevdirmek olduğunu belirterek, "Birinci vazifemiz Allah'ı, kullarına sevdirmektir. Sev, sevdir, sevindir, sevil. Çocukları seveceğiz. Çocuklara önce kendimizi, sonra Allah'ı, Peygamberi, Kur'an-ı, camiyi sevdireceğiz. Öğrettiklerimizle çocukları, annelerini, babalarını sevindireceğiz. Vazifelerimizi yaparak, sevileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Valisi Nurtaç Arslan, SMMMO ve Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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