BARÜ'de 4 Bin 164 Öğrenci Mezun Oldu - Son Dakika
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BARÜ'de 4 Bin 164 Öğrenci Mezun Oldu

BARÜ\'de 4 Bin 164 Öğrenci Mezun Oldu

Bartın Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde, 66 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden toplamda 4 bin 164 öğrenci mezun oldu. Tören, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın konuşmasıyla başladı. Arslan, öğrencilere ülkelerine katkı vermelerini ve Bartın'ın fahri elçileri olarak ilin tanıtımına katkı sağlamalarını beklediklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da mezunlara hitaben konuşarak, onların ülkenin geleceği olduğunu vurguladı ve üniversite ile Bartın arasındaki bağın kopmamasını istedi. Törenin sonunda dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi ve mezunlar kep atarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan ve diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

26.05.2024 09:21
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Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Kutlubey Kampüsü'nde düzenlenen törende, 66 ülke ve Türkiye'deki 81 ilden toplamda 4 bin 164 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere seslenen Arslan, "Şimdi, kazandığınız donanımlarınızı kullanarak ülkemize katkı verme sırası sizde. Sizlerden yapamadıklarımıza başlamanızı, bitiremediklerimizi bitirmenizi, ülkemize yenilikler getirmenizi, kazanımlarımıza yeni kazanımlar eklemenizi bekliyoruz. Sizleri artık Bartın'ın birer fahri elçisi olarak görüyor, ilimizin tanıtımı ve gelişimine katkılarınızın devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da öğrencileri kutlayarak, "Unutmayın sizler bu ülkenin geleceğisiniz, Türkiye'nin yarınlarını inşa ve ihya edecek olan büyük yüreklersiniz. ve bizim en büyük gücümüz tabii ki siz mezunlarımızsınız. Bu nedenle üniversitemizle ve güzel Bartın'ımızla irtibatı koparmayalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üniversite, fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

Tören sonunda mezuniyet belgelerini teslim alan öğrenciler, hep birlikte kep atarak aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de törende yer aldı.

Kaynak: AA

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