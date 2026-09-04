BARÜ'nün göz lensi proteinleri araştırması TÜBİTAK'tan destek alacak - Son Dakika
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BARÜ'nün göz lensi proteinleri araştırması TÜBİTAK'tan destek alacak

BARÜ\'nün göz lensi proteinleri araştırması TÜBİTAK\'tan destek alacak
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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hazırlanan ve göz lensi proteinlerinden biyolojik aktivite gösteren peptitlerin belirlenmesini amaçlayan proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) hazırlanan, göz lensi proteinlerinden biyolojik aktivite gösteren peptitlerin belirlenmesini amaçlayan proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Kısa'nın yürüttüğü "Göz Lensi Proteinlerinden Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi: Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, Peptit Dizilerinin Tanımlanması ve In Silico Analizleri" başlıklı proje, "TÜBİTAK-ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Göz lensi proteinlerinin yeni bir biyoaktif peptit kaynağı olarak değerlendirilmesi amaçlanan projeyle, kullanım potansiyeli sınırlı olan biyolojik materyallerden yüksek katma değerli biyoteknolojik bileşenlerin elde edilmesine yönelik yenilikçi yaklaşım ortaya konulması planlanıyor.

Çalışmada, BARÜ Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Kübra Sena Baş Topcu ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. Zafer Ömer Özdemir araştırmacı olarak, yüksek lisans öğrencisi Kübra Karaman ise bursiyer olarak görev alacak.

Proteinlerden elde edilen peptitlerin biyolojik aktiviteleri incelenecek proje kapsamında göz lensi proteinlerinden enzimatik yöntemlerle peptitler elde edilecek. Araştırmada özellikle enzim inhibisyonu, antimikrobiyal aktivite ve hücre kültürü temelli biyolojik aktiviteler üzerinde durulacak.

Peptitlerin amino asit dizilerinin nanoLC-MS/MS analizleriyle belirlenmesi, yapısal ve işlevsel özelliklerinin ise bilgisayar destekli "in silico" analizlerle değerlendirilmesi planlanıyor.

Projeden elde edilecek sonuçların, belirlenen moleküllerin etkinliklerinin ve potansiyel biyoteknolojik uygulamalarının ilerleyen araştırmalarda daha ayrıntılı incelenmesine temel oluşturması öngörülüyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da TÜBİTAK desteği alan proje dolayısıyla Prof. Dr. Dursun Kısa ve proje ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Tübitak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARÜ'nün göz lensi proteinleri araştırması TÜBİTAK'tan destek alacak - Son Dakika

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