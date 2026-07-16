Barzani: Türkiye ile güçlü bağımız sürecek - Son Dakika
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Barzani: Türkiye ile güçlü bağımız sürecek

16.07.2026 16:50
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye ile güçlü bağımız sürecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye ile güçlü bağımız sürecek." ifadesine yer verdi.

Barzani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, Türkiye ile güçlü ortaklığa büyük önem verdiklerini belirtti.

Barzani, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yıl dönümünde, Türkiye'nin demokrasisini ve anayasal düzenini menfur darbe girişimi karşısında savunurken hayatlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu anma gününü idrak ederken, Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Barzani, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını, altyapısını ve uluslararası etkisini güçlendirerek bölgesinde öncü bir konuma ulaştığını kaydetti.

IKBY'nin Türkiye ile güçlü ortaklığa büyük değer verdiğini vurgulayan Barzani, bölgesel barış, istikrar ve ortak refah hedefi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güçlü bağları ve işbirliğini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Neçirvan Barzani, Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani: Türkiye ile güçlü bağımız sürecek - Son Dakika

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