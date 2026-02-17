Barzani: Türkiye'nin rolü Suriye'deki sorunlarda olumlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barzani: Türkiye'nin rolü Suriye'deki sorunlarda olumlu

17.02.2026 03:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKBY Başkanı Barzani, Türkiye'nin Suriye'deki sorunların çözümünde yapıcı bir rol oynadığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, sorunların aşılmasında Türkiye'nin rolünün çok olumlu olduğunu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şeyin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda yerel medyaya Suriye'deki durumu değerlendiren Barzani, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki diyalogu desteklediklerini belirterek, Suriye'deki krizin çözümünde Türkiye'nin rolünün yapıcı olduğunu ifade etti.

Barzani, Suriye'de sorunlar yaşandığı sırada Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktararak, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin rolü çok olumluydu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi." ifadelerini kullandı.

Suriye hükümet güçlerinin Halep'te YPG'ye karşı yürüttüğü operasyon sürecine değinen Barzani, "İnsanların oradan (Halep'ten) huzurla tahliye edilmesi sürecinde Türkiye gerçekten büyük bir rol oynadı. Türkiye'nin rolü çok pozitifti. SDG ve Suriye hükümetinin ortak bir anlaşmaya varması için yardımcı bir rol oynadılar. Benim gördüğüm ve müşahede ettiğim kadarıyla rolleri çok yapıcı olmuştur." diye konuştu.

Barzani, Şam yönetimi ve YPG arasında varılan anlaşmayı işaret ederek, "Şam'a sorarsanız, Kürtlere (YPG) çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere (YPG) sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrime göre, yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY olarak, Suriye'deki tüm bileşenlerin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmasını desteklediklerini kaydeden Barzani, "Önemsediğimiz nokta, Rojava (Kuzey ve kuzeydoğu Suriye) ve Suriye'deki diğer bileşenlerle ilgili ne yapılıyorsa bunların bir şekilde Suriye anayasasında yer almasıdır." dedi.

Barzani, IKBY modelinin Suriye'de de uygulanmasına yönelik görüşlere işaret ederek, "Bu konuda gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı'nda (IKBY) sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye'ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani: Türkiye'nin rolü Suriye'deki sorunlarda olumlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı Cezaevine girdi, ailesi perişan Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Cezaevine girdi, ailesi perişan
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Amed Sportif’te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı Amed Sportif'te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı
Kıyamet alameti mi Ölüm Vadisi’nden gelen görüntü dünyayı şoke etti Kıyamet alameti mi? Ölüm Vadisi'nden gelen görüntü dünyayı şoke etti
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 04:14:49. #7.11#
SON DAKİKA: Barzani: Türkiye'nin rolü Suriye'deki sorunlarda olumlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.