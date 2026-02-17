Barzani: Türkiye'nin rolü Suriye'deki sorunlarda olumlu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, sorunların aşılmasında Türkiye'nin rolünün çok olumlu olduğunu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şeyin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda yerel medyaya Suriye'deki durumu değerlendiren Barzani, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki diyalogu desteklediklerini belirterek, Suriye'deki krizin çözümünde Türkiye'nin rolünün yapıcı olduğunu ifade etti.

Barzani, Suriye'de sorunlar yaşandığı sırada Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktararak, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin rolü çok olumluydu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi." ifadelerini kullandı.

Suriye hükümet güçlerinin Halep'te YPG'ye karşı yürüttüğü operasyon sürecine değinen Barzani, "İnsanların oradan (Halep'ten) huzurla tahliye edilmesi sürecinde Türkiye gerçekten büyük bir rol oynadı. Türkiye'nin rolü çok pozitifti. SDG ve Suriye hükümetinin ortak bir anlaşmaya varması için yardımcı bir rol oynadılar. Benim gördüğüm ve müşahede ettiğim kadarıyla rolleri çok yapıcı olmuştur." diye konuştu.

Barzani, Şam yönetimi ve YPG arasında varılan anlaşmayı işaret ederek, "Şam'a sorarsanız, Kürtlere (YPG) çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere (YPG) sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrime göre, yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY olarak, Suriye'deki tüm bileşenlerin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmasını desteklediklerini kaydeden Barzani, "Önemsediğimiz nokta, Rojava (Kuzey ve kuzeydoğu Suriye) ve Suriye'deki diğer bileşenlerle ilgili ne yapılıyorsa bunların bir şekilde Suriye anayasasında yer almasıdır." dedi.

Barzani, IKBY modelinin Suriye'de de uygulanmasına yönelik görüşlere işaret ederek, "Bu konuda gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı'nda (IKBY) sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye'ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz." değerlendirmesinde bulundu.