Barzani ve Macron'dan Mahmur Üssü'ne Saldırı Değerlendirmesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Musul'un Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransız askeri üssüne düzenlenen saldırıyı ele aldı.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Macron telefonda görüştü.

Barzani, Mahmur'daki Peşmerge-Fransız askeri üssüne düzenlenen ve bir Fransız askerinin hayatını kaybettiği, 6'sının yaralandığı saldırıyı kınadı.

Fransa'nın, Irak ve IKBY'deki desteği ve yardımı ile bölgedeki Fransız askeri güçlerinin fedakarlıklarına minnettarlığını dile getiren Barzani, Irak hükümetinin bu grupların saldırılarını önleme ve cezalandırma görevini yerine getirmesi gerektiğini, böylece ülkenin çıkarlarının ve uluslararası toplumla ilişkilerinin artık tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.

Barzani taziye dileklerini Macron'a ileterek yaralılar şifa diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Barzani ve Kürt halkının ilişkilerine ve taziyelerine duyduğu minnettarlığı dile getirerek, Fransa'nın Irak ve IKBY'ye desteğini ve yardımını sürdüreceğini vurguladı.

Barzani ile Macron, ayrıca, savaşta yaşanan son gelişmeler ve bölge üzerindeki sonuçlarını değerlendirerek, çatışmaları durdurmak ve sorunları barışçıl yollarla çözmek için çabaları yoğunlaştırmanın gerekliliğini vurguladı.

12 Mart saat 22.30 Musul'un Mahmur ilçesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve 7 Fransız askeri personelin yaralandığı, 4'ünün hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yaptığı açıklamada bir Fransız askerin öldüğünü duyurmuştu.