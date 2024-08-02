Başakşehir'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

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Başakşehir'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli Y.B. tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güvercintepe Mahallesi'nde dün 8 yaşındaki D.S'nin cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvercintepe Mahallesi 44 Sokak'ta dün madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.B'nin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın darbetmek istediği şüpheliyi gözaltına almıştı.

Mahalle sakinleri, sokakta toplanarak şüphelinin ikametini taşlamıştı. Polis ekipleri, müdahale ederek kalabalığı dağıtmıştı.